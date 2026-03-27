Скидки
Реклама
3х500 ₽
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Суд отклонил иск украинской теннисистки к WTA из-за допуска россиян до турниров

Леся Цуренко
Комментарии

Федеральный судья США из Манхэттена Наоми Райс Бухвальд отклонила иск украинской теннисистки Леси Цуренко к Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за допуска российских и белорусских спортсменок до турниров. В суде подчеркнули, что спортсменка так и не доказала, почему в WTA должны были запретить игрокам из России и Беларуси соревноваться.

«Когда суды установили, что спортивные ассоциации несут обязанности перед своими игроками, эти обязанности касались обеспечения физической безопасности игроков, а не их эмоционального благополучия», — приводит слова Бухвальд US News.

Три года назад Цуренко не доиграла встречу с Соболенко из-за панической атаки. Она заявила, что испытала сложности со здоровьем после беседы с руководителем WTA Стивом Саймоном, который встал на сторону всех игроков, принимающих участие в соревнованиях.

Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android