«Уезжаю с ужасными ощущениями». Серундоло — после поражения от Зверева в 1/4 финала Майами
19-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло считает, что показал плохую игру в матче четвертьфинала «Мастерса» в Майами с соперником из Германии Александром Зверевым.
Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2026, пятница. 02:10 МСК
Франсиско Серундоло
Окончен
0 : 2
Александр Зверев
«Я уезжаю с ужасными ощущениями. С моей стороны матч был очень плохим. С момента разминки я почувствовал что-то странное, и это отразилось потом в матче. С таким типом соперников ты не можешь играть плохо, хотя он играл впечатляюще, сделал много виннеров, в то время как я был очень зажатым и допускал различные ошибки. В конце концов, такие игроки не дают тебе что-то упустить», — приводит слова Серундоло Punto de Break.
