Сможет ли Мирра Андреева выиграть турнир «Большого шлема» в этом сезоне?

Первая ракетка России Мирра Андреева не смогла дойти до решающих матчей на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В 1/8 финала она уступила Виктории Мбоко (Канада). Ранее россиянка не смогла защитить очки за титулы в Индиан-Уэллсе и Дубае и опустилась на 10-ю строчку в рейтинге. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе касательно спада формы Андреевой-младшей.

На Открытом чемпионате Австралии — 2026 Мирра дошла до 1/8 финала.

Ранее Андреева стала третьей теннисисткой, одержавшей 30+ побед на хардовом покрытии в рамках турниров первого уровня WTA (Tier I/WTA-1000) до достижения 19 лет с момента введения этого формата в 1990 году. Это достижение покорялось лишь Мартине Хингис и Марии Шараповой.