Бадоса рассказала о внутренних голосах, которые ей мешают прогрессировать

Испанская теннисистка бывшая вторая ракетка мира Паула Бадоса высказалась о внутреннем самоощущении. Она отметила, что в ней преобладают негативные эмоции. Сейчас испанка занимает 100-е место в рейтинге.

«Иногда я чувствую, что не могу контролировать голоса внутри себя. Эмоций слишком много, и я ощущаю себя перегруженной. Сомнения овладевают мной, я теряюсь в море чувств. Есть дни, когда я чувствую в себе достаточно сил, а есть такие, когда гора кажется слишком большой, и я спрашиваю себя, смогу ли справиться.

Буду честна: в данный момент негативный голос побеждает меня чаще, но это постоянная борьба. Я работаю с экспертами, со своей командой, но многое зависит и от меня самой. Негатив невозможно полностью устранить, это было бы нереалистично, но можно постараться, чтобы победил позитив.

Я продолжаю мечтать, несмотря на эти негативные голоса. Хочу снова соревноваться с лучшими в мире — это то, что делает меня счастливой. Сейчас я не в лучшем эмоциональном состоянии, потому что не там, где хочу быть. Обожаю теннис, но больше всего мне нравится соревноваться на самом высоком уровне. И раз я уже это пережила, я хочу вернуться туда», — приводит слова Бадосы Mundo Deportivo.