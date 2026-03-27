Новак Джокович рассказал, о чём ещё мечтает, кроме 25-го титула на ТБШ

Сербский теннисист 24-кратный победитель ТБШ Новак Джокович поделился своими мечтами. Спортсмен отметил, что, помимо завоевания 25-го трофея на турнире «Большого шлема», хочет быть рядом со своей семьёй.

— О чём вы мечтаете?
— Не только о титулах, хотя я хотел бы выиграть ещё один «Большой шлем» и оставаться здоровым. Мне интересно наблюдать за изменениями в теннисе и оставаться его частью. Но главное — быть рядом с детьми, несмотря на постоянные поездки. И у меня есть проекты в области долголетия, физического и ментального здоровья, — приводит слова Джоковича Vanity Fair.

Напомним, в 2024 году Новак Джокович стал олимпийским чемпионом.

