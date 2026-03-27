«Это одна из важнейших стран в истории». Джокович высказался о теннисном буме в Италии

Титулованный сербский теннисист Новак Джокович дал свой комментарий относительно прогресса Италии в теннисе. Он отметил вклад этого государства в истории человечества.

— Италия сейчас переживает теннисный бум. В чём её сила?

— Во многом. Италия — одна из важнейших стран в истории человечества: культура, музыка, еда, мода. У меня особая связь с итальянцами, я работаю с ними и горжусь тем, что говорю на итальянском. В теннисе Италия сейчас лидер. Её успехи за последние 10-15 лет впечатляют. Об этом можно говорить бесконечно, — приводит слова Джоковича Vanity Fair.

Ранее Джокович заявил, что мечтает проводить время с семьёй и реализовать собственные проекты.