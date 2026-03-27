«Я отдал этому спорту всё». Давид Гоффен объявил о завершении карьеры в теннисе

Бывшая седьмая ракетка мира бельгийский теннисист Давид Гоффен решил уйти из спорта. Об этом он рассказал в социальных сетях.

«Я отдал этому спорту всё, и теннис дал мне гораздо больше, чем я когда-либо мог представить. Матчи, битвы, победы, поражения, эмоции, люди, которые были рядом на всём этом пути. И именно поэтому это было одним из самых трудных решений в моей жизни», — сказал Гоффен в социальных сетях.

Гоффену 35 лет. Он сейчас занимает 156-е место в рейтинге. Бельгиец завоевал шесть титулов в одиночном разряде: в Метце и Кицбюэле (оба — в 2014 году), в Токио и Шэньчжэне (оба — в 2017-м), Монпелье (2021) и Марракеше (2022).