Вавринка и Берреттини получили уайлд-кард «Мастерса» в Монако

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка и итальянский спортсмен Маттео Берреттини стали обладателями уайлд-кард турнира серии «Мастерс» в Монако. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Вместе с ними приглашение также получили французы Гаэль Монфис и Моиз Куаме.

Вавринка является победителем этого турнира 2014 года. Тогда он обыграл Роджера Федерера. Сезон-2026 станет последним в карьере швейцарца. Берреттини в 2023 году показал свой лучший результат в Монако, выйдя во второй круг.

Турнир серии «Мастерс» в Монако пройдёт с 5 по 12 апреля. Его действующим победителем является испанец Карлос Алькарас.