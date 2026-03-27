Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Вавринка и Берреттини получили уайлд-кард «Мастерса» в Монако

40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка и итальянский спортсмен Маттео Берреттини стали обладателями уайлд-кард турнира серии «Мастерс» в Монако. Об этом сообщила пресс-служба турнира. Вместе с ними приглашение также получили французы Гаэль Монфис и Моиз Куаме.

Вавринка является победителем этого турнира 2014 года. Тогда он обыграл Роджера Федерера. Сезон-2026 станет последним в карьере швейцарца. Берреттини в 2023 году показал свой лучший результат в Монако, выйдя во второй круг.

Турнир серии «Мастерс» в Монако пройдёт с 5 по 12 апреля. Его действующим победителем является испанец Карлос Алькарас.

