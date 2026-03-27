Аманда Анисимова объявила о завершении сотрудничества с тренером Хендриком Влишоуерсом

Аманда Анисимова объявила о завершении сотрудничества с тренером Хендриком Влишоуерсом
Аманда Анисимова и Хендрик Влишоуерс
Американская теннисистка шестая ракетка мира Аманда Анисимова перестала работать с нидерландским специалистом Хендриком Влишоуерсом. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.

«Это было настоящее приключение и совместное путешествие. Прошлый год был полон особенных моментов и достижений, которые я никогда не забуду! Мы выиграли несколько трофеев и достигли невероятных результатов, но все смешные моменты и закулисные события я буду хранить в памяти ещё крепче. Рик, спасибо за всё, что ты для меня сделал. За то, что ты прежде всего видел во мне человека, а не спортсмена. Это значило для меня очень много и способствовало нашему замечательному сотрудничеству. Твоя преданность, верность и страсть неоспоримы! Желаю тебе только счастья и успехов во всём, что ждёт тебя в этой главе жизни!» — написала Анисимова в социальных сетях.

По итогам прошлого сезона Влишоуерс стал тренером года по версии WTA. Вместе с Анисимовой они дошли до финалов US Open и Уимблдона.

