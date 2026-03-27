Зверев — Синнер: история противостояния перед 1/2 финала «Мастерса» в Майами

В ночь с 27 на 28 марта мск в Майами (США) проходят матчи 1/2 финала мужского хардового турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с олимпийским чемпионом 2020 года, четвёртым номером мирового рейтинга немцем Александром Зверевым. Встреча начнётся не ранее 02:00 мск.

Счёт личных встреч Синнера и Зверева — 7-4 в пользу итальянца. Он обыграл немца в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2020, в 1/2 финала Цинциннати-2024 и Парижа-2025, в финалах Australian Open — 2025 и Вены-2025, а также в матче группового этапа Итогового чемпионата — 2025 и полуфинале соревнований в Индиан-Уэллсе-2026. Зверев оказался сильнее Синнера в полуфинале соревнований в Кёльне-2020, в четвёртом круге US Open в 2021 и 2023 годах, в 1/4 финала Монте-Карло-2022.