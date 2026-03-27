«Сезон складывается очень хорошо». Тиафо — о планах после поражения на «Мастерсе» в Майами

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился планами после поражения на «Мастерсе» в Майами (США). В 1/4 финала американец уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 2:6, 2:6.

— Вы должны гордиться тем, как боролись на этой неделе.

— Да, безусловно. Сезон складывается очень хорошо. Это был действительно хороший старт для меня. Мне просто нужно немного лучше выступать в этих матчах: я встречаюсь с игроками из топ-5, топ-10. Не показывал свой лучший теннис, но я очень доволен тем, что делаю.

— Учитывая все ваши успехи, насколько вы рады предстоящему грунтовому сезону? Как, по-вашему, этот прогресс отразится на игре на грунте?

— Скоро узнаем. Сейчас я еду в Хьюстон, очень рад возможности выйти на грунтовые корты, поработать над ударом, побороться и посоревноваться. Это будет весело и интересно. У меня за плечами много матчей, чувствую себя очень уверенно перед этой частью сезона, — сказал Тиафо на пресс-конференции.