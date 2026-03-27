Иржи Легечка вышел в финал «Мастерса» в Майами, обыграв Артюра Фиса

22-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка вышел в финал «Мастерса» в Майами (США). В полуфинале он обыграл француза Артюра Фиса (31-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Легечка пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Фиса четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За титул соревнований в Майами Легечка поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Александр Зверев (Германия). Для чеха этот финал станет крупнейшим в карьере. На уровне ATP Иржи выиграл два титула — в Аделаиде-2024 и Брисбене-2025.