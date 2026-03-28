Определились финалистки турнира в Майами в женском парном разряде

В ночь с 27 на 28 марта завершились матчи стадии 1/2 финала женского одиночного разряда на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами финалисток турнира.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Пары. Женщины. Финал:

Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе Италия, 1) — Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд(Чехия/США, 2).

В 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США) Сара Эррани и Жасмин Паолини обыграли Элису Мертенс (Бельгия) и Чжан Шуай (Китай) (отказ при счёте 2:1 в первом сете), а Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд победили Габриэлу Дабровски (Канада) и Луизу Стефани (Бразилия) со счётом 4:6, 6:4, 1:0 (10:3).

Финальный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 18:30 мск.