Определились финалистки турнира в Майами в женском парном разряде

Определились финалистки турнира в Майами в женском парном разряде
В ночь с 27 на 28 марта завершились матчи стадии 1/2 финала женского одиночного разряда на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами финалисток турнира.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Пары. Женщины. Финал:

Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе Италия, 1) — Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд(Чехия/США, 2).

В 1/2 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США) Сара Эррани и Жасмин Паолини обыграли Элису Мертенс (Бельгия) и Чжан Шуай (Китай) (отказ при счёте 2:1 в первом сете), а Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд победили Габриэлу Дабровски (Канада) и Луизу Стефани (Бразилия) со счётом 4:6, 6:4, 1:0 (10:3).

Финальный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 18:30 мск.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Топ-события субботы: «Спартак» — «Локо» в плей-офф КХЛ, футбол, Ф-1 и Вагабов vs Ромеро
Топ-события субботы: «Спартак» — «Локо» в плей-офф КХЛ, футбол, Ф-1 и Вагабов vs Ромеро
