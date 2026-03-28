«*****, он бьёт 180 км в час». Зверев — об игре Синнера в полуфинале «Мастерса» в Майами

Комментарии

В эти минуты проходит матч 1/2 финала турнира категории «Мастерс» в Майами. Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев с по ходу встречи пожаловался на мощь четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», второй ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера.

Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2026, суббота. 02:10 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
3 		4
6 		4
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Уступая с брейком в первом сете, Зверев получил подсказку от отца и тренера Александра-старшего: «Разводи-разводи, не бей много в один угол». На этот призыв Зверев ответил: «*****, он бьёт 180 километров в час».

На момент написания новости идёт второй сет. Первую партию взял итальянец со счётом 6:3. Во второй ведёт немец — 3:2. Счёт личных встреч Синнера и Зверева — 7-4 в пользу итальянца.

Материалы по теме
Зверев — Синнер: история противостояния перед 1/2 финала «Мастерса» в Майами
