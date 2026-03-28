Синнер обыграл Зверева, сделав 15 эйсов, и вышел в финал «Мастерса» в Майами

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл четвёртый номер рейтинга немецкого спортсмена Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Майами со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Итальянский теннисист в этой встрече сделал 15 подач навылет, н допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Зверева пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух возможных.

В финале победитель встретится с 22-й ракеткой мира чешским спортсменом Иржи Легечкой, обыгравшим в полуфинале 31-й номер рейтинга французского теннисиста Артюра Фиса.