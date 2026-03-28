Определились финалисты турнира в Майами в мужском одиночном разряде

В ночь с 27 на 28 марта завершились матчи стадии 1/2 финала мужского одиночного разряда на турнире категории ATP-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парой финалистов турнира.

Теннис. ATP-1000 в Майами (США). Мужчины. Финал:

Янник Синнер (Италия, 2) — Иржи Легечка (Чехия, 22).

В 1/2 финала турнира категории АТР-1000 в Майами (США) вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл спортсмена из Германии четвёртую ракетку мира Александра Зверева со счётом 6:4, 7:6 (7:4). 22-й номер рейтинга чешский теннисист Иржи Легечка победил 31-ю ракетку мира представителя Франции Артюра Фиса со счётом 6:2, 6:2.

Финальный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 20:30 мск.