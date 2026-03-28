Синнер высказался о победе над Зверевым в полуфинале «Мастерса» в Майами

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над четвёртым номером рейтинга немецким спортсменом Александром Зверевым в полуфинале «Мастерса» в Майами со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Моей главной целью было приехать сюда и показать хороший теннис, и то, что я снова стою здесь, в финале, значит для меня очень много. Теперь мы попробуем выжать максимум через пару дней, но в любом случае это была невероятная серия турниров… лучше и быть не могло, и я очень счастлив», — сказал Синнер после матча.

В финале итальянец встретится с 22-й ракеткой мира чешским спортсменом Иржи Легечкой, обыгравшим в полуфинале 31-й номер рейтинга французского теннисиста Артюра Фиса.