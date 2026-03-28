28 марта главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, Кубок Гагарина, автоспорт, Формула 1, баскетбол, НБА

Синнер обыграл Зверева, Сакамото побила рекорд Валиевой и выиграла ЧМ. Главное к утру
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Майами, японская фигуристка Каори Сакамото побила мировой рекорд Камилы Валиевой и выиграла чемпионат мира, СКА сократил отставание от ЦСКА в серии Кубка Гагарина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Синнер обыграл Зверева, сделав 15 эйсов, и вышел в финал «Мастерса» в Майами.
  2. Каори Сакамото выиграла чемпионат мира — 2026 в Праге, Самоделкина — 12-я.
  3. СКА сократил отставание в серии Кубка Гагарина, победив ЦСКА.
  4. Антонелли — лучший на третьей практике ГП Японии, Хэмилтон — пятый, Ферстаппен — восьмой.
  5. Каори Сакамото побила мировой рекорд Камилы Валиевой по баллам за компоненты в ПП.
  6. Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Юту» в НБА.
  7. Сборная Аргентины обыграла Мавританию в товарищеском матче.
  8. Сборная Испании разгромила команду Сербии в товарищеском матче.
  9. Гол Федерико Вальверде на 90+4-й минуте помог Уругваю избежать поражения в матче с Англией.
  10. «Барселона» назвала срок восстановления Рафиньи после травмы.
  11. Сборная Германии победила команду Швейцарии в товарищеском матче с семью забитыми мячами.
  12. Иржи Легечка вышел в финал «Мастерса» в Майами, обыграв Артюра Фиса.

Топ-события субботы: «Спартак» — «Локо» в плей-офф КХЛ, футбол, Ф-1 и Вагабов vs Ромеро
