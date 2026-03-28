Синнер — первый игрок с 1990 года в финалах на трёх «Мастерсах» подряд без потери сета
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком с 1990 года, которому удалось выйти в финал на трёх «Мастерсах» подряд, не проиграв по ходу турниров ни одного сета, сообщает Opta Ace. Ранее итальянец вышел в финал соревнований в Майами, обыграв немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2026, суббота. 02:10 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
Я. Синнер
Синнер не проигрывает сеты на «Мастерсах» с турнира в Париже (Франция), который прошёл в октябре-ноябре 2025 года. Далее итальянец одержал победу на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в марте 2026 года, также не отдав по ходу турнира ни одного сета соперникам.
За чемпионский титул на «Мастерсе» в Майами Янник Синнер поспорит с чехом Иржи Легечкой.
Материалы по теме
