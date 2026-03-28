Янник Синнер поделился ожиданиями от финала «Мастерса» в Майами с Легечкой

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего финального матча «Мастерса» в Майами с чехом Иржи Легечкой.
«Он невероятный игрок. Он это доказал не только здесь, на этом турнире, но и на протяжении всей своей карьеры. Он немного отличается… безусловно, в финале он будет играть свободнее. В то же время, как я уже сказал, я стараюсь контролировать всё, что могу контролировать. Остальное — посмотрим, как сложится. Мы будем играть в разных условиях. Полуфинал играли вечером. Финал, скорее всего, будем играть днём. Учитывая также прогноз погоды, посмотрим, как это повлияет. В любом случае я очень-очень счастлив», – сказал Синнер в интервью на корте после полуфинального матча турнира.
