Легечка — о победе над Фисом: старался играть максимально агрессивно на приёме

22-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка прокомментировал победу в матче 1/2 финала «Мастерса» в Майами над французом Артюром Фисом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.
«Я играл против Артюра пару недель назад. Это была, кажется, наша четвёртая встреча, так что мы уже неплохо знаем друг друга. Поэтому я знал и чувствовал, что будет очень важно хорошо начинать каждый розыгрыш и оказывать на него давление с самого первого удара. Это и было моей главной целью. Неважно, подавал я или принимал.
Я понимал, что нельзя давать ему время на форхенд, потому что это стало бы для меня серьёзной проблемой. Мы видели в последних матчах, которые он здесь провёл, насколько опасен его форхенд — он может буквально делать всё, что захочет.
Поэтому я знал, что не могу ему этого позволить. Именно поэтому я играл очень агрессивно на приёме, а на своей подаче просто старался делать то, что делал на протяжении всей недели», – сказал Легечка в студии Tennis Channel.
За победу на турнире в Майами Иржи Легечка поспорит с итальянским теннисистом Янником Синнером.
