Янник Синнер опубликовал пост после выхода в финал «Мастерса» в Майами
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост после выхода в финал «Мастерса» в Майами. В полуфинале турнира итальянец был сильнее немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).
Майами (м). 1/2 финала
28 марта 2026, суббота. 02:10 МСК
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Янник Синнер
Я. Синнер
«Вперёд! Возвращение в финал в Майами значит очень многое для меня», – написал Синнер в одной из социальных сетей.
За победу на турнире в Майами Янник Синнер поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.
«Мастерс» в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим победителем соревнований является чешский теннисист Якуб Меншик, завершивший свой путь на турнире этого года в матче третьего круга с американцем Фрэнсисом Тиафо (6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (11:13)).
