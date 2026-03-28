Янник Синнер опубликовал пост после выхода в финал «Мастерса» в Майами

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост после выхода в финал «Мастерса» в Майами. В полуфинале турнира итальянец был сильнее немецкого теннисиста Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Вперёд! Возвращение в финал в Майами значит очень многое для меня», – написал Синнер в одной из социальных сетей.

За победу на турнире в Майами Янник Синнер поспорит с чешским теннисистом Иржи Легечкой.

«Мастерс» в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим победителем соревнований является чешский теннисист Якуб Меншик, завершивший свой путь на турнире этого года в матче третьего круга с американцем Фрэнсисом Тиафо (6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (11:13)).