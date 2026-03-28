Арина Соболенко — Кори Гауфф: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Майами

Сегодня, 28 марта, состоится финальный матч хардового «тысячника» в Майами. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», четвёртым номером рейтинга американкой Кори Гауфф. Матч начнётся не ранее 22:00 мск.

Счёт личных встреч равный — 6-6, при этом Соболенко ведёт со счётом 5-4 на харде. Впервые теннисистки сыграли друг с другом в 2020 году, когда обменялись победами, а три последних матча состоялись в сезоне-2025. В финале соревнования в Мадриде Соболенко выиграла со счётом 6:3, 7:6 (7:3), Гауфф взяла верх в финале «Ролан Гаррос» — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, а белоруска затем победила на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 7:6 (7:5), 6:2.

«Тысячник» в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко.