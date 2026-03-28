Соболенко — Гауфф: во сколько начало финала турнира в Майами, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 марта, состоится финальный матч хардового «тысячника» в Майами. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», четвёртым номером рейтинга американкой Кори Гауфф. Встреча начнётся не ранее 22:00 мск.

В России не предусмотрена официальная трансляция финала турнира WTA-1000 в Майами Арина Соболенко – Кори Гауфф. За ходом матча можно следить в лайве «Чемпионата».

«Тысячник» в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко.