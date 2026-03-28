Роман Сафиуллин не смог выйти в финал «челленджера» в Аликанте

216-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в финал «челленджера» в Аликанте (Испания). В полуфинале он уступил испанцу Пабло Льямас Руису (191-й в рейтинге) со счётом 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. В её рамках Сафиуллин два раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Льямас Руису один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

За титул на «челленджере» в Аликанте Льямас Руис поспорит со своим соотечественником Пабло Карреньо-Бустой (117-й в рейтинге).