Соболенко — Гауфф: история противостояния перед финалом турнира WTA-1000 в Майами

Сегодня, 28 марта, состоится финальный матч хардового «тысячника» в Майами. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», четвёртым номером рейтинга американкой Кори Гауфф. Встреча начнётся не ранее 22:00 мск.

Счёт личных встреч равный — 6-6 (5-4 в пользу Соболенко на харде). Впервые теннисистки сыграли друг с другом в 2020 году, когда обменялись победами, а три последних матча состоялись в прошлом сезоне. В финале Мадрида Соболенко выиграла со счётом 6:3, 7:6 (7:3), Гауфф взяла верх в финале «Ролан Гаррос» — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4, а Арина затем победила на групповом этапе Итогового чемпионата WTA — 7:6 (7:5), 6:2.