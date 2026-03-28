Анастасия Тихонова вышла в финал квалификации турнира WTA-250 в Боготе

253-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова вышла в финал квалификации грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). В полуфинале она обыграла Эмануэлу Ларес из Колумбии. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Тихонова пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Ларес один эйс, девять двойных ошибок и единственный реализованный брейк-пойнт.

За выход в основную сетку соревнований в Боготе Тихонова поспорит с победительницей матча Марина Бассольс-Рибера (Испания) — Алисия Эрреро-Линьяна (Испания).