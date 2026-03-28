Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Симоне Болелли/Андреа Вавассори — Харри Хелиёваара/Генри Паттен, результат матча 28 марта, счёт 2:0, финал турнира в Майами

Итальянцы Болелли и Вавассори стали чемпионами «Мастерса» в Майами в паре
Комментарии

Пара итальянских теннисистов Симоне Болелли и Андреа Вавассори стала чемпионом «Мастерса» в Майами (США) в парном разряде. В финале они обыграли дуэт Харри Хелиёваары и Генри Паттена со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Болелли и Вавассори один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Хелиёваары и Паттена три эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В прошлом году чемпионами соревнований в Майами в паре стали Марсело Аревало из Сальвадора и Мате Павич из Хорватии.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android