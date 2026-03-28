Синнер и Соболенко добились уникального достижения на турнирах Солнечного дубля

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и лидер мирового женского тенниса белоруска Арина Соболенко дошли до финальных матчей Солнечного дубля, не проиграв ни сета на пути к решающей стадии обоих турниров. Такое достижение впервые покоряется двум игрокам из туров WTA и ATP в один сезон.

Соболенко в финале «тысячника» в Майами сыграет с четвёртой ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Соперником Синнера на «Мастерсе» в том же городе станет чех Иржи Легечка (22-е место в мировом рейтинге).

Синнер не проиграл ни сета даже в самом финальном матче предыдущего турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграл с Даниилом Медведевым (7:6 (7:8), 7:6 (7:4). Соболенко на турнире в этом городе в финале встретилась с Еленой Рыбакиной, где проиграла ей в первом сете финала, а затем взяла две партии.

