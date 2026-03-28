Алиса Октябрёва пробилась в финал квалификации турнира WTA-250 в Боготе

284-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Алиса Октябрёва вышла в финал квалификации турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия). В полуфинале она обыграла американку Ли Ма со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Октябрёва два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Ма два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в основную сетку соревнований Октябрёва поспорит с победительницей матча Ана-София Санчес (Мексика) — Габриэла Се (Бразилия).

Ранее в финал квалификации вышла ещё одна россиянка Анастасия Тихонова.