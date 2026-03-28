«Его постоянно кто-то списывает». Иванишевич считает, что Джокович способен выиграть ТБШ

«Его постоянно кто-то списывает». Иванишевич считает, что Джокович способен выиграть ТБШ
Чемпион Уимблдона-2001, хорватский теннисист, а ныне тренер Горан Иванишевич считает, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович способен выиграть 25-й мэйджор.

«Если бы я не работал с Новаком, возможно, сказал бы, что это невозможно. Но поскольку я его знаю и наблюдаю за ним уже пять лет, у него в словаре нет слов «не могу», «невозможно»… Этого просто не существует.

Конечно, это возможно. Когда вспоминаю финал в Австралии — он всегда рядом, его никогда нельзя списывать со счетов. Если он готов в голове и сосредоточен, этого достаточно.

Слушаю разных, скажем так, теннисных экспертов, его постоянно кто-то списывает. Не знаю, смотрят ли эти люди вообще теннис и понимают ли его. Джоковича мотивирует то, что он любит теннис, любит быть на корте, соревнования, победы. Я слышал, что он планирует играть до Олимпийских игр, а до них ещё есть время… Он всегда будет на вершине. Посмотрите, сколько турниров он сыграл в прошлом году, а занимает третье место в мире. Сколько бы ни говорили», — приводит слова Иванишевича Sportklub.

