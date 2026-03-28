«Вижу его в первой пятёрке. У него огромный талант». Иванишевич — о работе с Фисом

Чемпион Уимблдона-2001, хорватский теннисист, а ныне тренер Горан Иванишевич высказался о сотрудничестве с 31-й ракеткой мира французом Артюром Фисом.

«Прекрасно. Прежде всего, я должен поблагодарить Цинкуша (Ивана Цинкуша, первого тренера Фиса. — Прим. «Чемпионата») — он уже несколько раз звал меня, но тогда у меня были другие проекты. Сейчас всё произошло очень быстро. В первый месяц они тренировались в Загребе, Цинкуша позвал меня приехать, потому что отец Артюра хотел поговорить со мной. Мы поговорили пять минут, уже на следующий день позвонил менеджер, и сотрудничество очень быстро началось. Рад за Цинкуша, потому что он его тренер уже два года, а мы друзья уже 25 лет — ещё тогда мы работали с Чиличем. Понимаем друг друга, очень важно, чтобы как два тренера мы имели одинаковое мнение, чтобы дополнять друг друга.

Артюр — один из самых талантливых молодых теннисистов. Перед травмой он был 14-м в мире, к сожалению, не играл семь месяцев, но вместе с ещё несколькими он представляет будущее тенниса. Вижу его в первой пятёрке. У него просто огромный талант. Когда это реализуется, надеюсь, скоро, но без давления. Это проект, который мне очень нравится, потому что впервые работаю с таким молодым игроком, это всегда было моей мечтой. Интересный игрок, нравится его стиль. Конечно, есть ещё вещи, которые нужно улучшить, но пока всё очень хорошо», — приводит слова Иванишевича Sportklub.