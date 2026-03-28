«На «Шлемах» только Новак может их победить». Иванишевич — о Синнере и Алькарасе

Чемпион Уимблдона-2001, хорватский теннисист, а ныне тренер Горан Иванишевич высказался о доминировании семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса и четырёхкратного победителя мэйджоров итальянца Янника Синера.

«Они проиграли несколько матчей, особенно Алькарас, в прошлом сезоне на турнирах, которые играются до двух победных сетов. Не ожидал, что Корда победит его в Майами, хотя очень уважаю его — невероятный теннисист, но часто имеет проблемы с травмами. Что касается Синнера, в Австралии он проиграл Новаку, которому всегда можно проиграть. Смотрел и его поражение от Меншика в Дохе, потому что победитель выходил на Фиса. Меншик тоже исключительный и в определённый момент может победить кого угодно. Так что… Синнер и Алькарас проиграли по два матча, но это не большая перемена, я бы не назвал это кризисом. На «Шлемах» по-прежнему, думаю, только Новак может их победить, хотя нелегко одолеть обоих с разницей в день-полтора», — приводит слова Иванишевича Sportklub.