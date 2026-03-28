Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«На «Шлемах» только Новак может их победить». Иванишевич — о Синнере и Алькарасе

«На «Шлемах» только Новак может их победить». Иванишевич — о Синнере и Алькарасе
Комментарии

Чемпион Уимблдона-2001, хорватский теннисист, а ныне тренер Горан Иванишевич высказался о доминировании семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса и четырёхкратного победителя мэйджоров итальянца Янника Синера.

«Они проиграли несколько матчей, особенно Алькарас, в прошлом сезоне на турнирах, которые играются до двух победных сетов. Не ожидал, что Корда победит его в Майами, хотя очень уважаю его — невероятный теннисист, но часто имеет проблемы с травмами. Что касается Синнера, в Австралии он проиграл Новаку, которому всегда можно проиграть. Смотрел и его поражение от Меншика в Дохе, потому что победитель выходил на Фиса. Меншик тоже исключительный и в определённый момент может победить кого угодно. Так что… Синнер и Алькарас проиграли по два матча, но это не большая перемена, я бы не назвал это кризисом. На «Шлемах» по-прежнему, думаю, только Новак может их победить, хотя нелегко одолеть обоих с разницей в день-полтора», — приводит слова Иванишевича Sportklub.

Материалы по теме
«Вижу его в первой пятёрке. У него огромный талант». Иванишевич — о работе с Фисом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android