Соболенко — Гауфф: белоруска уверенно забрала первый сет финала «тысячника» в Майами

Сегодня, 28 марта, проходит финальный матч хардового «тысячника» в Майами. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречается с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», четвёртым номером рейтинга американкой Кори Гауфф. После первого сета счёт 6:2 в пользу Соболенко.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча турнира WTA-1000 в Майами Арина Соболенко — Кори Гауфф.

«Тысячник» в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.