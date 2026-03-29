Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вавринка — о планах: очень хотел бы встретиться с Алькарасом, это мечта на сезон

Вавринка — о планах: очень хотел бы встретиться с Алькарасом, это мечта на сезон
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 94-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о своих целях на сезон-2026. В этом году спортсмен завершает спортивную карьеру.

«Моя цель всегда заключалась в том, чтобы оставаться по-настоящему конкурентоспособным в своём последнем сезоне в качестве профессионального теннисиста. Моя цель — завершить год в топ-100. Это мотивирует меня продолжать работать и вдохновляет. Всегда старался выкладываться на полную и получать удовольствие от каждого турнира. Хочу, чтобы так продолжалось и в этом году, потому что этим горжусь.

Я несколько раз играл с Синнером, честно говоря, мне бы хотелось чего-то другого. Очень хотел бы встретиться с Карлосом Алькарасом, это мечта на этот сезон. Было бы очень здорово сыграть с ним», — приводит слова Вавринки SpazzioTennis.

Материалы по теме
«На «Шлемах» только Новак может их победить». Иванишевич — о Синнере и Алькарасе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android