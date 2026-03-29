Вавринка — о планах: очень хотел бы встретиться с Алькарасом, это мечта на сезон

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 94-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал о своих целях на сезон-2026. В этом году спортсмен завершает спортивную карьеру.

«Моя цель всегда заключалась в том, чтобы оставаться по-настоящему конкурентоспособным в своём последнем сезоне в качестве профессионального теннисиста. Моя цель — завершить год в топ-100. Это мотивирует меня продолжать работать и вдохновляет. Всегда старался выкладываться на полную и получать удовольствие от каждого турнира. Хочу, чтобы так продолжалось и в этом году, потому что этим горжусь.

Я несколько раз играл с Синнером, честно говоря, мне бы хотелось чего-то другого. Очень хотел бы встретиться с Карлосом Алькарасом, это мечта на этот сезон. Было бы очень здорово сыграть с ним», — приводит слова Вавринки SpazzioTennis.