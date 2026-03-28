Соболенко — Гауфф: американка сравняла счёт по сетам в финале турнира WTA-1000 в Майами

Сегодня, 28 марта, проходит финальный матч хардового «тысячника» в Майами. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встречается с двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», четвёртым номером рейтинга американкой Кори Гауфф. Соболенко выиграла первый сет со счётом 6:2. Вторая партия осталась за Гауфф — 6:4.

«Тысячник» в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующей победительницей соревнований является Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла американку Джессику Пегулу.