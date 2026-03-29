Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Майами, обыграв Кори Гауфф

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В решающем матче она обыграла двукратную победительницу мэйджоров американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. В её рамках Соболенко три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Гауфф пять эйсов, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Для Соболенко титул в Майами стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее она стала чемпионкой соревнований в Брисбене и Индиан-Уэллсе.