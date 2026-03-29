Арина Соболенко стала пятой теннисисткой в истории, оформившей «Солнечный дубль»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала пятой в истории, оформивший «Солнечный дубль». Спортсменка стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами (США) и Индиан-Уэллсе (США) в один сезон.

Ранее таким достижением могли похвастаться Штеффи Граф (1994 и 1996), Ким Клейстерс (2005), Виктория Азаренко (2016) и Ига Швёнтек (2022).

В финале соревнований в Майами Соболенко обыграла двукратную победительницу мэйджоров американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Для Арины этот титул стал 24-м в карьере и третьим в сезоне.