Арина Соболенко второй год подряд выиграла «тысячник» в Майами
Поделиться
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В этом году в финале она обыграла двукратную победительницу мэйджоров американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3.
Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
Кори Гауфф
В прошлом сезоне Соболенко в решающем матче оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (7:5, 6:2).
Для белоруски титул в Майами стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Арина стала пятой теннисисткой в истории, кому удалось оформить Солнечный дубль. Ранее она выиграла «тысячник» в Индиан-Уэллсе (США).
Комментарии
