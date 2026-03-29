Арина Соболенко второй год подряд выиграла «тысячник» в Майами

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко второй год подряд стала победительницей турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В этом году в финале она обыграла двукратную победительницу мэйджоров американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

В прошлом сезоне Соболенко в решающем матче оказалась сильнее американки Джессики Пегулы (7:5, 6:2).

Для белоруски титул в Майами стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Арина стала пятой теннисисткой в истории, кому удалось оформить Солнечный дубль. Ранее она выиграла «тысячник» в Индиан-Уэллсе (США).