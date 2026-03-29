Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко завоевала третий титул в сезоне. В финале турнира категории WTA-1000 в Майами (США) она обыграла двукратную победительницу мэйджоров американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Ранее в этом сезоне Соболенко стала чемпионкой соревнований в Брисбене и Индиан-Уэллсе. Арина стала пятой теннисисткой в истории, кому удалось оформить «Солнечный дубль». До этого выиграть в Майами и Индиан-Уэллсе в один сезон удавалось лишь Штеффи Граф (1994 и 1996), Ким Клейстерс (2005), Виктории Азаренко (2016) и Иге Швёнтек (2022).