Арина Соболенко выиграла 24-й титул в карьере

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Для неё этот титул стал 24-м в карьере.

Ранее в этом сезоне она выиграла турнир WTA-500 в Брисбене (Австралия) и WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Также Соболенко в 11-й раз стала чемпионкой «тысячника».

В Майами Соболенко защитила титул. В этом году в финале она обыграла двукратную победительницу мэйджоров американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3. В прошлом сезоне белоруска оказалась сильнее другой американки Джессики Пегулы (7:5, 6:2).