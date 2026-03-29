Соболенко выиграла 11-й титул на «тысячниках» и догнала Швёнтек по этому показателю

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 11-й в карьере титул победительницы турниров WTA-1000. В финале «тысячника» в Майами она обыграла соперницу из США четвёртую ракетку мира Кори Гауфф.

По этому показателю Соболенко сравнялась с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая также 11 раз выигрывала «тысячники». Большее количество титулов (13) на этих турнирах только у американки Серены Уильямс.

Двумя неделями ранее Соболенко выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. Таким образом, она оформила «Солнечный дубль». Арина стала пятой теннисисткой в истории с таким достижением.