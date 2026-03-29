Скидки
Реклама
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко выиграла 11-й титул на «тысячниках» и догнала Швёнтек по этому показателю

Соболенко выиграла 11-й титул на «тысячниках» и догнала Швёнтек по этому показателю
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 11-й в карьере титул победительницы турниров WTA-1000. В финале «тысячника» в Майами она обыграла соперницу из США четвёртую ракетку мира Кори Гауфф.

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

По этому показателю Соболенко сравнялась с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая также 11 раз выигрывала «тысячники». Большее количество титулов (13) на этих турнирах только у американки Серены Уильямс.

Двумя неделями ранее Соболенко выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. Таким образом, она оформила «Солнечный дубль». Арина стала пятой теннисисткой в истории с таким достижением.

Соболенко — вновь чемпионка Майами! Стала пятой в истории, покорившей «Солнечный дубль»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android