Соболенко выиграла 11-й титул на «тысячниках» и догнала Швёнтек по этому показателю
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 11-й в карьере титул победительницы турниров WTA-1000. В финале «тысячника» в Майами она обыграла соперницу из США четвёртую ракетку мира Кори Гауфф.
Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
2 : 1
Кори Гауфф
По этому показателю Соболенко сравнялась с польской теннисисткой Игой Швёнтек, которая также 11 раз выигрывала «тысячники». Большее количество титулов (13) на этих турнирах только у американки Серены Уильямс.
Двумя неделями ранее Соболенко выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. Таким образом, она оформила «Солнечный дубль». Арина стала пятой теннисисткой в истории с таким достижением.
