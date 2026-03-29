Соболенко обратилась к Гауфф после победы в финале турнира в Майами

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко обратилась к американке Кори Гауфф после победы в финале турнира в Майами со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

«Коко, ты так хорошо выступаешь с речами, что я, честно, даже не знаю, что ещё сказать. Хочу начать с тебя. Ты настоящий боец. Ты также очень мотивируешь меня становиться лучше. Мне нравится наше соперничество. Ты невероятная. Рада снова видеть тебя в финале. Очень надеюсь, что мы сыграем ещё много таких матчей. Поздравляю тебя и твою команду с отличной работой», — сказала Соболенко на корте после матча.

Для Соболенко титул в Майами стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее она стала чемпионкой соревнований в Брисбене и Индиан-Уэллсе.