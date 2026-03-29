Гауфф прокомментировала поражение от Соболенко в финале турнира в Майами

Американка Кори Гауфф высказалась после поражения от белоруски Арины Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Майами.

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Это безумие — иметь возможность говорить на этом стадионе. В первую очередь хочу поблагодарить бога. Последние пару недель были для меня непростыми, но он всегда помогал мне справляться. Я благодарна за возможность сыграть в финале. Вся заслуга принадлежит ему.

Далее, Арина, поздравляю. У нас было много сражений, много финалов. Ты заставляешь меня становиться лучше. Поздравляю с успехами как на корте, так и за его пределами. Ты настоящий боец. Надеюсь, мы сыграем ещё много раз — думаю, так и будет. Поздравляю и твою команду. Всегда приятно пообщаться с вами на турнирах», — сказала Гауфф на корте после матча.

Для Соболенко титул в Майами стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее она стала чемпионкой соревнований в Брисбене и Индиан-Уэллсе.

Материалы по теме
Соболенко — вновь чемпионка Майами! Стала пятой в истории, покорившей «Солнечный дубль»
