Гауфф прокомментировала поражение от Соболенко в финале турнира в Майами

Американка Кори Гауфф высказалась после поражения от белоруски Арины Соболенко в финале турнира WTA-1000 в Майами.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
«Это безумие — иметь возможность говорить на этом стадионе. В первую очередь хочу поблагодарить бога. Последние пару недель были для меня непростыми, но он всегда помогал мне справляться. Я благодарна за возможность сыграть в финале. Вся заслуга принадлежит ему.
Далее, Арина, поздравляю. У нас было много сражений, много финалов. Ты заставляешь меня становиться лучше. Поздравляю с успехами как на корте, так и за его пределами. Ты настоящий боец. Надеюсь, мы сыграем ещё много раз — думаю, так и будет. Поздравляю и твою команду. Всегда приятно пообщаться с вами на турнирах», — сказала Гауфф на корте после матча.
Для Соболенко титул в Майами стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее она стала чемпионкой соревнований в Брисбене и Индиан-Уэллсе.
