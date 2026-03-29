Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко установила рекорд XXI века в рамках турниров «Солнечного дубля». В финале соревнования категории WTA-1000 в Майами она обыграла соперницу из США четвёртую ракетку мира Кори Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3.
Как сообщает статистический портал Opta Ace в соцсети X, Соболенко стала теннисисткой с наибольшим количеством последовательных титулов, завоеванных в рамках «Солнечного дубля» (три) с момента включения обоих турниров в календарь в 1989 году.
Ранее подобное не удавалось никому в XXI веке, и лишь раз покорялось за всю историю (с момента введения формата). Обладателем данного достижения является немецкая теннисистка, 22-кратная победительница турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка Штеффи Граф, которая последовательно завоевала титул в Майами (1995), Индиан-Уэллсе (1996) и снова в Майами (1996).
Напомним, двумя неделями ранее Соболенко выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. Таким образом, она оформила «Солнечный дубль». В сезоне-2025 белоруска завоевала титул на «тысячнике» в Майами.
