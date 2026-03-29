Арина Соболенко одержала пятую победу над топ-10 в этом сезоне

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В этом году в финале она обыграла двукратную победительницу мэйджоров американку Кори Гауфф (четвёртый номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Таким образом, Соболенко одержала пятую победу над топ-10 в этом сезоне. Ранее в текущей кампании она провела шесть матчей с представительницами топ-10 рейтинга и проиграла лишь в одном — финал Australian Open, где соперницей белоруски была Елена Рыбакина из Казахстана.

Отметим, в текущем сезоне в активе Соболенко три титула: две победы на турнирах категории WTA-1000 (Майми и Индиан-Уэллс) и одна на «пятисотнике» в Брисбене.