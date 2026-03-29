Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко вышла вперёд по победам в очных матчах с Гауфф

Соболенко вышла вперёд по победам в очных матчах с Гауфф
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в седьмой раз обыграла американку Кори Гауфф в очных матчах.

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Соболенко одержала победу над Гауфф в финале турнира в Майами со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Таким образом, Соболенко повела в счёте в личных матчах со счётом 7-6. В последний раз Гауфф обыгрывала Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции в 2025 году.

Для Соболенко титул в Майами стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее она стала чемпионкой соревнований в Брисбене и Индиан-Уэллсе. Также Соболенко в 11-й раз стала чемпионкой «тысячника».
Ранее сообщалось, что Соболенко стала пятой в истории, оформивший «Солнечный дубль».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android