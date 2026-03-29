Соболенко вышла вперёд по победам в очных матчах с Гауфф
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в седьмой раз обыграла американку Кори Гауфф в очных матчах.
Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Окончен
2 : 1
Кори Гауфф
Соболенко одержала победу над Гауфф в финале турнира в Майами со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Таким образом, Соболенко повела в счёте в личных матчах со счётом 7-6. В последний раз Гауфф обыгрывала Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции в 2025 году.
Для Соболенко титул в Майами стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее она стала чемпионкой соревнований в Брисбене и Индиан-Уэллсе. Также Соболенко в 11-й раз стала чемпионкой «тысячника».
Ранее сообщалось, что Соболенко стала пятой в истории, оформивший «Солнечный дубль».
