Соболенко вышла вперёд по победам в очных матчах с Гауфф

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в седьмой раз обыграла американку Кори Гауфф в очных матчах.

Соболенко одержала победу над Гауфф в финале турнира в Майами со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Таким образом, Соболенко повела в счёте в личных матчах со счётом 7-6. В последний раз Гауфф обыгрывала Соболенко в финале Открытого чемпионата Франции в 2025 году.

Для Соболенко титул в Майами стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее она стала чемпионкой соревнований в Брисбене и Индиан-Уэллсе. Также Соболенко в 11-й раз стала чемпионкой «тысячника».

Ранее сообщалось, что Соболенко стала пятой в истории, оформивший «Солнечный дубль».