Арина Соболенко проиграла сет на «тысячнике» в Майами впервые за 735 дней

Арина Соболенко проиграла сет на «тысячнике» в Майами впервые за 735 дней
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В финале соревнования она обыграла двукратную победительницу мэйджоров американку Кори Гауфф (четвёртый номер рейтинга).

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Один из сетов в матче остался за американской спортсменкой (6:2, 4:6, 6:3). Как сообщает статистический портал Opta Ace в соцсети X, Арина проиграла партию на «тысячнике» в Майами впервые за 735 дней. В сезоне-2024 она проиграла украинке Ангелине Калининой, уступив сразу два сета (4:6, 6:1, 1:6). С тех пор у Соболенко 11 матчей подряд на данном американском турнире (2025 и 2026) было выиграно без потери партии. Всего же белоруска достигла 22 подряд победных сетов в этих играх.

Отметим, в текущем сезоне в активе Соболенко три титула: две победы на турнирах категории WTA-1000 (Майми и Индиан-Уэллс) и одна на «пятисотнике» в Брисбене.

Сетка турнира в Майами
