Арина Соболенко проиграла сет на «тысячнике» в Майами впервые за 735 дней

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В финале соревнования она обыграла двукратную победительницу мэйджоров американку Кори Гауфф (четвёртый номер рейтинга).
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
Один из сетов в матче остался за американской спортсменкой (6:2, 4:6, 6:3). Как сообщает статистический портал Opta Ace в соцсети X, Арина проиграла партию на «тысячнике» в Майами впервые за 735 дней. В сезоне-2024 она проиграла украинке Ангелине Калининой, уступив сразу два сета (4:6, 6:1, 1:6). С тех пор у Соболенко 11 матчей подряд на данном американском турнире (2025 и 2026) было выиграно без потери партии. Всего же белоруска достигла 22 подряд победных сетов в этих играх.
Отметим, в текущем сезоне в активе Соболенко три титула: две победы на турнирах категории WTA-1000 (Майми и Индиан-Уэллс) и одна на «пятисотнике» в Брисбене.
- 29 марта 2026
