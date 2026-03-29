«Ты же знаешь, что так нельзя». Соболенко – о поведении болельщицы в матче с Гауфф

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о помехах со стороны болельщиков в финале турнира в Майами с американкой Кори Гауфф. Белоруска одержала победу в решающем матче турнира со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

«Я не знаю, где ты, леди, которая кричала с трибун что это «аут». Я не должна была быть такой грубой, но ты же знаешь, что так нельзя делать. Так что извини, и давай сойдемся на том, что мы обе были неправы», — сказала Соболенко на корте после матча.

Для Соболенко титул в Майами стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее она стала чемпионкой соревнований в Брисбене и Индиан-Уэллсе. Также Соболенко в 11-й раз стала чемпионкой «тысячника».