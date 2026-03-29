Главная Теннис Новости

«Это были не слёзы грусти». Гауфф – о своих эмоциях после поражения от Соболенко

«Это были не слёзы грусти». Гауфф – о своих эмоциях после поражения от Соболенко
Американская теннисистка Кори Гауфф поделилась эмоциями после поражения от белоруски Арины Соболенко в финале турнира в Майами.

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Теперь о моей команде: думаю, после тех разговоров, которые у нас были ранее, мы не ожидали именно такого результата. Конечно, обидно сегодня не выиграть главный трофей, но эта неделя принесла мне много радости. Именно это я и уношу с собой в первую очередь. На скамейке я немного растрогалась, но это были не слёзы грусти — скорее, это были две недели благодарности.

Вы каждый день этой недели давали мне энергию. Я просто хочу сказать спасибо своей команде — я очень это ценю. Моей семье: кто-то из вас здесь, кто-то разбросан по разным местам… спасибо за поддержку. Некоторые из вас возили меня на тренировки и приезжали смотреть этот турнир. Для меня очень важно быть здесь. Обещаю, однажды мы возьмём главный трофей, отпразднуем это в Майами и как следует отметим», — сказала Гауфф на корте после матче.

Для Соболенко титул в Майами стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее она стала чемпионкой соревнований в Брисбене и Индиан-Уэллсе.

Соболенко — вновь чемпионка Майами! Стала пятой в истории, покорившей «Солнечный дубль»
