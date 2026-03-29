«Это были не слёзы грусти». Гауфф – о своих эмоциях после поражения от Соболенко

Американская теннисистка Кори Гауфф поделилась эмоциями после поражения от белоруски Арины Соболенко в финале турнира в Майами.
«Теперь о моей команде: думаю, после тех разговоров, которые у нас были ранее, мы не ожидали именно такого результата. Конечно, обидно сегодня не выиграть главный трофей, но эта неделя принесла мне много радости. Именно это я и уношу с собой в первую очередь. На скамейке я немного растрогалась, но это были не слёзы грусти — скорее, это были две недели благодарности.
Вы каждый день этой недели давали мне энергию. Я просто хочу сказать спасибо своей команде — я очень это ценю. Моей семье: кто-то из вас здесь, кто-то разбросан по разным местам… спасибо за поддержку. Некоторые из вас возили меня на тренировки и приезжали смотреть этот турнир. Для меня очень важно быть здесь. Обещаю, однажды мы возьмём главный трофей, отпразднуем это в Майами и как следует отметим», — сказала Гауфф на корте после матче.
Для Соболенко титул в Майами стал 24-м в карьере и третьим в сезоне. Ранее она стала чемпионкой соревнований в Брисбене и Индиан-Уэллсе.
- 29 марта 2026
-
04:23
-
02:07
-
02:00
-
01:51
-
01:49
-
01:43
-
01:27
-
01:16
-
01:00
-
00:52
-
00:43
-
00:36
-
00:30
-
00:20
-
00:04
- 28 марта 2026
-
23:42
-
23:07
-
22:47
-
22:22
-
22:03
-
21:29
-
21:16
-
20:57
-
19:36
-
19:00
-
18:00
-
17:23
-
16:00
-
14:56
-
12:39
-
10:58
-
10:39
-
08:30
-
05:56
-
05:18